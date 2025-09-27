कल्याण-माळशेज महामार्गावरील वाहतूकीमध्ये मोठा बदल; १५ ऑक्टोबरपर्यंत शहाड उड्डाणपुल बंद
शहाड उड्डाणपूल प्रवासासाठी बंद
१५ ऑक्टोबरपर्यंत कल्याण-माळशेज महामार्गावरील वाहतुकीमध्ये मोठा बदल
उल्हासनगर, ता. २७ (वार्ताहर) : शहाड उड्डाणपुलाच्या सशक्तीकरण आणि वेअरिंग बदलाच्या कामामुळे २८ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान हा पूल पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी वाहतूक विभागाने विशेष अधिसूचना काढत पर्यायी मार्गांची घोषणा केली असून, सकाळ-संध्याकाळ अवजड वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
उल्हासनगर वाहतूक उपविभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, ठाणे यांच्यातर्फे शहाड उड्डाणपुलावर मोठ्या प्रमाणात सशक्तीकरण आणि वेअरिंग बदलाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री ००:०१ वाजल्यापासून सुरू होऊन १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०० वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कालावधीत शहाड पुलावरील सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे.
वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार माळशेज, मुरबाड आणि कल्याण या दिशेने येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांसाठी ठिकठिकाणी प्रवेशबंदी करण्यात आली असून, पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या पर्यायी मार्गांवर जड व अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते १० या वेळेत प्रवेशबंदी राहणार आहे. मात्र नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पोलिस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर, ऑक्सिजन गॅस टँकर आणि अन्य अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
बंदी घालण्यात आलेले आणि पर्यायी सुचवलेले मार्ग
१) माळशेजकडून कल्याणकडे येणारी वाहने डॅम फाटा, मुरबाड येथे थांबवली जातील.
पर्यायी मार्ग : बदलापूर रोड - पालेगाव - नेवाळी नाका - मंलग रोड - लोढा पलावा/शिळ डायघर रोड - पत्रीपुलमार्गे कल्याण.
२) मुरबाडकडून शहाड पुलावाटे कल्याणकडे जाणारी वाहने दहागाव फाटा (रायता गाव) येथे थांबवली जातील.
पर्यायी मार्ग : वाहोली - मांजर्ली - दहागाव - एरंजडगाव - बदलापूर - पालेगाव - नेवाळी नाका - मंलग रोड - लोढा पलावा/शिळ डायघर रोड - पत्रीपूलमार्गे कल्याण.
३) कल्याणकडून मुरबाडकडे जाणारी वाहने दुर्गाडी पुलावर थांबवली जातील.
पर्यायी मार्ग : गोविदवाडी बायपास - पत्रीपूल - चक्की नाका - नेवाळी - पालेगाव - बदलापूरमार्गे मुरबाड.
