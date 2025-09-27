अंबरनाथजवळ गळा चिरलेल्या अवस्थेत तरुण आढळला
अंबरनाथजवळ गळा चिरलेल्या अवस्थेत तरुण आढळला
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) ः शहरातील कल्याण-कर्जत रस्त्यावरील मटका चौक ते आयटीआय परिसरात शनिवारी (ता. २७) दुपारी ताज बुधा (वय ३०) नावाचा एक तरुण गळा चिरलेल्या रक्तबंबाळ अवस्थेत आढळून आला.
जखमी अवस्थेत आढळल्यानंतर काही तरुणांनी त्याला तातडीने उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयात (सेंट्रल हॉस्पिटल) दाखल केले. डॉक्टरांनी वेळेवर केलेल्या उपचारामुळे या तरुणाचा जीव वाचला आहे.
ताज बुधा हा उल्हासनगरचा रहिवासी असून तो कॅम्प नंबर पाच येथे कामगार असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पुढील उपचारासाठी त्याला मुंबईतील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. हा प्रकार घातपाताचा (हत्येचा प्रयत्न) आहे की आत्महत्येचा, याबद्दल अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही. अंबरनाथ पोलिसांनी याबाबत तपास सुरू केला आहे.
