बेपत्ता पोलीस शिपाई सोमनाथ फापाळे प्रकरणाचा शेवट
खाडीत सापडलेला मृतदेह सोमनाथ फापाळेंचा
डीएनए चाचणीत ओळख पटली
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : रबाळे पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले बेपत्ता पोलिस शिपाई सोमनाथ काशीनाथ फापाळे (वय ३१) यांच्या रहस्यमय प्रकरणाचा अखेर डीएनए चाचणीनंतर शेवट झाला आहे. खाडीत सापडलेला कुजलेला मृतदेह फापाळे यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डीएनए चाचणीत मृतदेह फापाळे यांचाच असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर शुक्रवारी (२६ सप्टेंबर) तो नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. पोलिसांनी प्राथमिकदृष्ट्या आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला आहे; मात्र कोणतीही सुसाईड नोट मिळालेली नाही किंवा त्यांना कौटुंबिक वा आर्थिक समस्या नव्हत्या. यामुळे आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.
सोमनाथ फापाळे हे ४ सप्टेंबर रोजी ड्युटीवरून घरी येत असताना बेपत्ता झाले होते, ज्याची तक्रार त्यांच्या पत्नीने ६ सप्टेंबर रोजी वाशी पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. १५ दिवसांहून अधिक काळ त्यांचा शोध न लागल्याने नातेवाइकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करीत फापाळे यांचे शेवटचे लोकेशन कळंबोलीतील घराशेजारचा परिसर असल्याचे निश्चित केले. त्यानुसार २३ सप्टेंबर रोजी कळंबोलीतील मार्बल मार्केटजवळच्या खाडीत त्यांना मृतदेह सापडला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.