फिल्मसिटीमध्ये ३६० डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन
मुंबई, ता. २७ ः सांस्कृतिकमंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते दादासाहेब फाळके फिल्मसिटी, गोरेगाव येथील बॉलीवूड पार्कमध्ये बहुप्रतीक्षित ३६० डिग्री सिनेमाचे उद्घाटन नुकतेच करण्यात आले. या कार्यक्रमाला फिल्मसिटीच्या मुख्य व्यवस्थापक स्वाती म्हसे-पाटील, सहव्यवस्थापक प्रशांत साजणीकर, बॉलीवूड पार्कचे संस्थापक संतोष मिजगर, चिराग शाह यांच्यासह मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
३६० डिग्री सिनेमाचे उद्घाटनप्रसंगी आशीष शेलार म्हणाले, की ही नावीन्यपूर्ण सुविधा फक्त पर्यटकांसाठी नवीन अनुभव देणार नाही, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि पर्यटन ओळख अधिक दृढ करण्यासही मदत करेल. त्याचबरोबर, या सिनेमाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना चित्रपटाच्या कथेत स्वतः सहभागी असल्यासारखा अनुभव मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा मनोरंजनाचा अनुभव अधिक जिवंत होईल. बॉलीवूड पार्कचे संस्थापक संतोष मिजगर यांनी या वेळी सांगितले, की ३६० डिग्री सिनेमामुळे प्रेक्षकांना समुद्राच्या तळाशी डुबकी मारत असल्याचा, अवकाशात उड्डाण करत असल्याचा किंवा जंगल सफारीत सहभागी असल्याचा अनुभव प्रत्यक्षात घेतल्यासारखा वाटतो. यासोबतच, विज्ञान, निसर्ग आणि साहसाशी संबंधित चित्रपट हे मुलांसाठी शिक्षण व मनोरंजन यांचा संगम साधतात, तर कुटुंबीयांसाठीही हा अनुभव संपूर्ण आनंद देतो. अत्याधुनिक हाय-डेफिनिशन प्रोजेक्शन, ३डी, ७डी इफेक्ट्स आणि सराउंड साऊंड यामुळे अनुभव आणखी जिवंत बनतो, असे मिजगर यांनी स्पष्ट केले.
