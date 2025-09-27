प्रसिद्ध संकलक वसंत कुबल यांचे निधन
चित्रपट संकलक वसंत कुबल यांचे निधन
मुंबई, ता. २७ : मराठी चित्रपटसृष्टीतील चित्रपट संकलक आणि अलका कुबल यांचे ज्येष्ठ बंधू वसंत कुबल यांचे शनिवारी (ता. २७) निधन झाले. ते ६५ वर्षांचे होते. गेल्या महिनाभरापासून त्यांना पक्षाघाताचा त्रास सुरू होता. घरातूनच त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी व एक मुलगी असा परिवार आहे. मुंबईत शनिवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चित्रपट संकलक म्हणून वसंत कुबल यांनी आपल्या कारकीर्दीत अनेक मराठी चित्रपटांना आपले कसब दिले. त्यांनी कुंकू लावते माहेरचे, परीस, चॅम्पियन्स, लढाई, माय माऊली मनुदेवी, स्नेक अँड लॅडर यांसारख्या चित्रपटांमध्ये संपादन केले. त्यांच्या कुशल संपादनामुळे अनेक चित्रपटांना वेगळे परिमाण मिळाले. त्यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली असून, अनेक कलाकारांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
