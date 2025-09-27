पीइएसओच्या मुख्य नियंत्रकासह दोघांना सीबीआयने केली लाचखोरी प्रकरणात अटक
पीईएसओच्या संयुक्त मुख्य नियंत्रकासह दोघांना सीबीआयकडून अटक
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) ः नवी मुंबई येथील पेट्रोलियम अँड एक्स्फ्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशनच्या (पीईएसओ) पश्चिम विभागीय कार्यालयातील संयुक्त मुख्य नियंत्रक आणि एका खासगी व्यक्तीला लाचखोरीप्रकरणी केंद्रीय तपास ब्युरोने (सीबीआय) अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना शनिवारी (ता. २७) ठाण्यातील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना बुधवार (ता. १)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाच्या सखोल तपासातून आणखी मोठे घोटाळे उघड होण्याची शक्यता सीबीआयने वर्तवली आहे.
सीबीआयला या कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी सापळा रचून ही कारवाई केली. अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी एका खासगी व्यक्तीला नऊ लाख रुपयांची लाच देत असताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. चौकशीत त्याने लाच दिल्याची कबुली दिली. या कारवाईदरम्यान सीबीआयने अधिकाऱ्याच्या घरातून आणि कार्यालयातून एकूण २६ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे. तसेच, अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, मोबाईल चॅट्स आणि अर्जांची यादीदेखील हस्तगत करण्यात आली आहे.
