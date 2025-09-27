ठाकरेंचे शेतकरीप्रेम पुतना मावशीसारखे!
ठाकरेंचे शेतकरीप्रेम
पुतना मावशीसारखे!
प्रवीण दरेकर यांचा टोला
मुंबई, ता. २७ : उद्धव ठाकरे यांनी सहलीसारखा एक दिवसाचा दौरा केला. त्यावेळी संजय राऊत गाडीत बसून काजू, बदाम, पिस्ते खात होते. शेतकऱ्यांविषयी ठाकरेंचे पुतना मावशीचे प्रेम महाराष्ट्राला माहिती आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील भाजप गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला दरेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करीत असून हे काम वेगाने सुरू आहे. मुख्यमंत्री शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत; पण ठाकरेंनी डोळ्यावर झापडे बांधली आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही घरात बसून कारभार करत होते. कोरोना काळात ते केवळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करीत होते. सध्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे गांभीर्य मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनाही आहे. राज्य सरकारचे प्रमुख नेते आज मैदानात आहेत. शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी फडणवीस यांनी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली आहे; मात्र उद्धव ठाकरेंना पत्रकार परिषदा करण्याखेरीज शेतकऱ्यांप्रती कुठलीही कणव नाही, असेही दरेकर यांनी म्हटले.
