पोलारीस कंपनीतील कामगारांना पगारवाढ
उरण, ता. २८ (वार्ताहर) ः कामगारांना न्याय मिळावा, कामगारांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहावेत, कोणत्याही कामगारांवर अन्याय होऊ नये, दृष्टिकोनातून कामगार नेते अतुल भगत यांची समर्थ जनरल कामगार संघटना सातत्याने कार्यरत आहे.
भेंडखळ ग्रामपंचायत हद्दीमधील पोलारीस कंपनीसोबत लेबर आणि हाउसकीपिंग कामगारांचा पगार वाढीचा करार नुकताच झाला असून लेबर कामगारांना ४,७५० तर हाउसकीपिंग कामगारांना ३,९०० पगारवाढ देण्यात आली आहे. समर्थ जनरल कामगार संघटनेची २०२२ अधिकृतरीत्या स्थापना केल्यापासून कामगार संघटनेची घोडदौड सुरूच आहे. अनेक ठिकाणी कामगारांच्या पगारात वाढ करण्यात त्यांना वेगवेगळ्या सेवासुविधा देण्यात संघटना यशस्वी झाली आहे. समर्थ जनरल कामगार संघटनेतर्फे संस्थापक अध्यक्ष अतुल भगत, सचिव अजय पाटील, उपाध्यक्ष नैनेश म्हात्रे तर पोलारीस प्रशासनातर्फे डायरेक्टर संतोषकुमार शेट्टी, डायरेक्टर जेकब थॉमस, पोलारीस लॉजिस्टिक पार्कचे मुख्य व्यवस्थापक कॅप्टन कवीश आनंद, अभय वाईकर, हेमंत तेजे आदी उपस्थित होते.
