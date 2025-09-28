‘नशामुक्त कळंबोली’चा रॅलीतून संदेश
पनवेल, ता. २८ (बातमीदार) ः कळंबोलीत जागतिक फार्मासिस्ट दिनानिमित्त कळंबोली केमिस्ट असोसिएशन, कळंबोली पोलिस ठाणे आणि विसपुते फार्मसी कॉलेज, पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने नशामुक्त अभियान करण्यात आले. यानिमित्त काढलेल्या जनजागृतीपर रॅलीत विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कळंबोली परिसरातील प्रमुख मार्गावरून रॅली मार्गस्थ झाली. फलक, घोषवाक्ये आणि नशामुक्तीचे संदेश देणारे बॅनर घेऊन फार्मासिस्ट, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. रॅलीला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या उपक्रमाला सर्व राजकीय पक्षांचे माजी नगरसेवक, समाजसेवक तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक राहुल कारंडे यांचा सक्रिय सहभाग होता. विशेष म्हणजे, कळंबोली पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते यांच्या पथकाने उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी मदत केली. कळंबोली, खारघर, कामोठे विभागातील फार्मासिस्ट मोठ्या संख्येने या उपक्रमात सहभागी झाले.
व्यसनमुक्त समाज हा सुरक्षित समाज घडवण्याचा पाया आहे. पोलिस दल, समाज हातात हात घालून आले, तर अशा उपक्रमांचे परिणाम नक्कीच सकारात्मक होतात. कळंबोली पोलिस जनजागृती उपक्रमांना सहकार्य करत राहतील.
- राजेंद्र कोते, पोलिस निरीक्षक, कळंबोली
