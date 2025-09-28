बाजारात भाज्यांची शंभरीपुढे वाटचाल
बाजारात भाज्यांची शंभरीपुढे वाटचाल
किरकोळमध्ये किलोला १२० रुपये मोजण्याची वेळ
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : नवरात्रोत्सव सुरू झाल्यापासून बाजारात फळांबरोबरच भाज्यांची मागणी वाढली आहे. १५ दिवसांपासून भाववाढीला सुरुवात झाली असून, घाऊक बाजारापाठोपाठ किरकोळ बाजारात भाज्यांचे भाव १२० रुपयांच्यावर गेल्या आहेत.
नवरात्रोत्सवात अनेकांचा मांसाहार बंद असतो. त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत भाज्यांना अधिक मागणी येते. घाऊक बाजारात भाज्यांची चांगली आवक होत आहे, मात्र मागणी वाढली असल्याने भाजीपाल्याच्या घाऊक भावात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात तर विक्रेत्यांनी संधी साधून ही भाववाढ ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे बहुतांश भाज्यांचे भाव ११० रुपये प्रतिकिलो झाले आहेत, तर काही भाज्या १२० रुपये प्रतिकिलोच्याही पुढे गेल्या आहेत.
----------------------------
मटारला सर्वाधिक भाव
महाराष्ट्रातील ओल्या मटारचा हंगाम संपला आहे. राज्यातून तीन ते चार गाड्या, तर परराज्यांतून एक दोन गाड्या येत आहेत. त्यामुळे मटारचे भाव वाढले आहेत. घाऊक बाजारात मटार ११० ते १३० रुपये किलो दिली आहे. घाऊक बाजारातच हे भाव वाढले असल्याने किरकोळ बाजारात तर प्रत्येक भाजी ३० ते ४० रुपये पावकिलो झाली आहे. किरकोळ बाजारात भाज्या १२० ते १५० रुपये प्रतिकिलो झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना भाजी घेताना खिशाला चांगलीच फोडणी बसत आहे.
----------------------------------
नऊ भाज्यांना मागणी
उपवास करणाऱ्या अनेक महिला नऊ दिवस नऊ प्रकारच्या भाज्यांचा वापर करून भाजी बनवतात. त्यामुळे बाजारात नऊ प्रकारच्या फळभाज्या प्रामुख्याने खरेदी केल्या जातात. यात गवार, घेवडा, फरसबी, शेवगा, तोंडली यासारख्या शेंगभाज्यांबरोबर सुरण, फ्लॉवर, कोबी, लाल भोपळालादेखील मोठी मागणी असते.
---------------------------------------
घाऊक बाजारातील भाव
प्रकार प्रतिकिलो भाव
भेंडी ६० ते ६५
फरसबी ३० ते ४०
गवार ६० ते ८०
घेवडा ४० ते ५०
शेवगा शेंग ६० ते १००
तोंडली ५० ते ६०
फ्लॉवर ४० ते ५०
सुरण ५०ते ६०
लाल भोपळा ३० ते ४०
हिरवी मिरची ४० ते ५०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.