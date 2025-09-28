उल्हासनगरात डेंगीचा शिरकाव
उल्हासनगरात डेंगीचा शिरकाव
तीनवर्षीय बालिका बाधित; नागरिकांत भीतीचे सावट
उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) : शहर पुन्हा एकदा डेंगी-मलेरियाच्या धोक्याच्या छायेत आले आहे. रेल्वे चौपदरीकरणासाठी केलेल्या तोडक कारवाईनंतर मलबा तसाच ठेवल्याने परिसरात घाण व डासांची उत्पत्ती होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर एका तीनवर्षीय बालिकेला डेंगीची लागण झाली असून, ती सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. दरम्यान, परिसरातील अनेक रहिवाशांना डेंगी व मलेरियासदृश लक्षणे दिसून येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उल्हासनगर शहरात सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रेल्वेस्थानकापासून भीमनगर, वासीटा कॉलनी परिसरातील रेल्वेमार्गिका चौपदरीकरणासाठी उल्हासनगर-४ मधील अनेक घरांवर तोडक कारवाई काही महिन्यांपूर्वी केली; मात्र या कारवाईनंतर उभा राहिलेला मलबा अद्यापही जागेवरच ठेवला असून, त्याची योग्य विल्हेवाट लावलेली नाही. या मलब्यातून साचलेले पाणी, वाढणारी घाण आणि डासांची उत्पत्ती यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून एका तीनवर्षीय मुलीला डेंगीची लागण झाली असून, ती सध्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तसेच काही अन्य नागरिकांना डेंगी व मलेरियासदृश लक्षणे दिसून आल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक भाजप नेते नीलेश बोबडे यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी रेल्वे अभियंते व प्रभाग अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. त्या ठिकाणी असलेला मलबा कशा पद्धतीने उचलता येईल आणि तातडीने स्वच्छता कशी करता येईल याबाबत त्यांनी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न सुरू केला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता त्यांनी प्रशासनाला अधिक जबाबदारीने काम करण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, परिसरातील रहिवाशांनीही प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. “तोडक कारवाईनंतर मलबा साफ करण्यात आला नाही, त्यामुळे डेंगी-मलेरियाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. लहान मुले आजारी पडत आहेत, तरीही पालिका प्रशासन निष्क्रिय दिसते,” अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.