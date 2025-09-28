सापगांव पूल पाण्याखाली
भातसा नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली; वाहतूक ठप्प
शहापूर, ता. २८ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यात शनिवारी (ता. २७) रात्रीपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. भातसा धरणाच्या क्षेत्रात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे धरणातील पाण्याचा साठा वाढत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी नियंत्रित करण्यासाठी पाच वक्रद्वारे (गेट्स) उघडण्यात आले आहेत. यामुळे भातसा नदीच्या पाण्याचा स्तर धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला आहे. रविवारी (ता. २८) दुपारी ११ वाजता भातसा नदीवरील सापगांव येथील पूल पाण्याखाली गेला आहे. यामुळे शहापूर शहराशी जोडणाऱ्या मुरबाड, किन्हवली, शेणवे आणि डोळखांब भागातील रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
रविवारी सकाळी १०:४५ वाजता भातसा धरणाची पाणीपातळी १४२.०७ मीटर होती. धरणाच्या जलग्रहण क्षेत्रात तसेच लाभ क्षेत्रात सततचा पाऊस कोसळत असल्याने धरणातील पाण्याचा साठा वाढला आहे. त्यानुसार सुरुवातीला धरणाची पाच वक्रद्वारे २.२५ मीटरने उघडण्यात आली होती, तर नंतर दुपारी ११ वाजता त्या ०.२५ मीटर अधिक उघडण्यात आली, म्हणजे एकूण २.५० मीटर उघडल्या गेल्या. यामुळे धरणातून ४२,६१८.४२ क्युसेक (क्यूबिक मीटर प्रति सेकंद) पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे. सतत पडणाऱ्या पावसाचा आणि धरणातून प्रवाहित होणाऱ्या पाण्यामुळे भातसा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे.
नदीच्या काठच्या सापगांव, सरळांबे, कवडास, तुते, खरीवली, बामणे, कासगांव, अंदाड, खुटघर या गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. प्रशासन आणि तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी यावर तातडीने लक्ष ठेवल्याचे सांगितले आहे.
