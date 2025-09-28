मुरबाडमध्ये २७८ मिलिमीटर पावसाची नोंद
मुरबाडमध्ये २७८ मिमी पावसाची नोंद
जोरदार पावसामुळे भातपिकाला धोका
मुरबाड, ता. २८ (बातमीदार) ः मुरबाड तालुक्यात शनिवारी (ता. २७) सायंकाळपासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली असून, रविवार (ता. २८) मुरबाड शहरात सर्वाधिक २७८ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. लोकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून, पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नव्हता.
भाताच्या लोंब्या (पाने) आडवी पडण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. भाताच्या पिकाला सध्या उन्हाची गरज असते; पण मुसळधार पावसामुळे भाताच्या लोंब्यांमध्ये दाणा भरण्याऐवजी पाणी भरून नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. एकूण ५९३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, मुरबाड तालुक्यात सरासरी पाऊस ११८.६० मिमी इतका आहे.
मुरबाड : २७८ मिमी
सरळगाव : १२० मिमी
देहरी : ७३ मिमी
न्याहाडी : ६८ मिमी
धसई : ५४ मिमी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.