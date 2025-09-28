सौंदर्यीकरणाचा पुलाला अडथळा
सुशोभीकरण हटवण्याचा प्रस्ताव मंजूर
डोंबिवली, ता. २८ ः डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरात नवीन पादचारी पूल उभारणीचे काम सुरू आहे. या कामात स्थानक सौंदर्यीकरणाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. पादचारी पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी या सुशोभीकरणातील दोन्ही बाजूचे २४ मीटरचा भाग तात्पुरत्या स्वरूपात काढण्यात येणार आहे. त्या स्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती असून, पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा स्थानकाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.
डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसराचे साधारण दीड वर्षापूर्वी सुशोभीकरण केले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या शासकीय निधीतून डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिमेला सुशोभीकरण करण्यात आले. डोंबिवली शहराची ओळख दाखविणारे प्रवेशद्वार येथे उभारले आहेत. त्यांना क्रीडानगर, सांस्कृतिक, साहित्यिक अशी नावे देण्यात आली आहेत. साधारण तीन वर्षांपूर्वी रेल्वेस्थानकाचे सौंदर्यीकरण आणि सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या कामासाठी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी शासकीय निधी पालिकेला उपलब्ध करून दिला. या सुशोभीकरणामुळे रेल्वेस्थानक परिसराला एक वेगळीच शोभा आलेली आहे. तसेच शहरातील मान्यवर दिवंगत व्यक्तींची माहितीदेखील स्थानकाबाहेर लावण्यात आल्याने नागरिकांना त्यांचे स्मरण होऊन माहितीदेखील मिळते.
डोंबिवली रेल्वेस्थानकातील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने फलाट क्रमांक एक ते पाच यांना जोडणारा नवीन पादचारी पुल उभारणीचे काम हाती घेतले आहे. या पुलाच्या कामाने आता गती घेतली आहे. पुलाच्या मार्गातील रेल्वेस्थानकातील सर्व अडथळे दूर केले आहेत. आता पुलाच्या आधार खांबासाठी पायाभरणीची कामे, आधार खांबावर तुळई ठेवणे, अवजड सामानाची ने आण करणे, तसेच या कामासाठी अवजड वाहनांची रेल्वेस्थानक परिसरात वर्दळ राहणार आहे; मात्र कामात सुशोभीकरणाच्या कामाचा काहीसा अडथळा निर्माण होत आहे. हा अडथळा दूर केल्याशिवाय रेल्वेला काम करता येणार नाही. त्यामुळे पालिकेने यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे.
सहकार्याची तयारी
डोंबिवली पश्चिमेतील चार मीटर आणि पूर्वेतील २० मीटर इतका सौंदर्यीकरणाचा भाग काढून टाकण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या डोंबिवली बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव आयुक्तांकडून मंजूर करून घेण्यात आला आहे. रेल्वेकडून पादचारी पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सुशोभीकरणाचे काम पूर्ववत करून घेण्याच्या अटीवर सौंदर्यीकरणाचा भाग काढून टाकण्यासाठी रेल्वेला परवानगी देण्याचा हा प्रस्ताव आयुक्त अभिनव गोयल यांनी तत्काळ मंजूर केला आहे. आता हा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीचा हा पादचारी पूल आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी, तसेच पालिकेने या कामात रेल्वेला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी केली आहे.
