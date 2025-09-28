पथनाट्यातून युवकांची जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २८ : वाहतूक नियंत्रण शाखेचे पोलिस आणि कल्याणचे बी. के. बिर्ला कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी (ता. २५) कल्याण विभागीय स्तरावर पथनाट्य निवड स्पर्धा आयोजित केली होती. रस्ते सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि अमली पदार्थविरोधी उपक्रमासारख्या गंभीर सामाजिक विषयांवर युवावर्गात प्रभावी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही स्पर्धा एक महत्त्वाचा मंच ठरली.
उपक्रमाचे उद्घाटन वाहतूक नियंत्रण शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त किरण बाळवडकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी बी. के. बिर्ला कॉलेज संचालक डॉ. नरेश चंद्र आणि प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील उपस्थित होते. एसीपी किरण बाळवडकर यांनी त्यांच्या भाषणात अमली पदार्थांचे व्यसन आणि त्याचे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासह पालकांच्या स्वप्नांवर होणारे विनाशकारी परिणाम या पार्श्वभूमीवर उपस्थितांचे लक्ष वेधले. दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरण्याचे, वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि सायबर गुन्ह्यांच्या धोक्यांपासून सतत सतर्क राहण्याचे एसीपी बालवडकर यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना आवाहन केले.
डॉ. नरेश चंद्र यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये स्व-शिस्तीचे महत्त्व विशद केले. संपूर्ण विद्यार्थी समुदायामध्ये हेल्मेट वापरण्यासह अमली पदार्थांपासून दूर राहण्याबद्दल संपूर्ण जागरूकता असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या स्पर्धेत एकूण पाच महाविद्यालयांनी सहभाग घेतला होता. डॉ. विनोद नारायणे आणि सागर मोरे यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. या वेळी प्रथम पारितोषिक बी. के. बिर्ला कॉलेज (कल्याण), द्वितीय पारितोषिक अचिव्हर्स नाईट कॉलेज (कल्याण) आणि उत्तेजनार्थ पारितोषिक मातोश्री कॉलेज (कल्याण) यांना प्रदान करण्यात आले. संपूर्ण उपक्रमाचे समन्वय डॉ. संदेश जयभाये (क्षेत्र समन्वयक, कल्याण आणि एन. एस. एस. कार्यक्रम अधिकारी) यांनी केले. कॉलेज व्यवस्थापन, समर्पित एन. एस. एस. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संदेश जयभाये, राकेश भोईर, डॉ. सोनाली राजपूत, प्रशासकीय कर्मचारी आणि बी. के. बिर्ला कॉलेजच्या उत्साही एन. एस. एस. स्वयंसेवकांच्या सक्रिय सहकार्यामुळे हा कार्यक्रम पार पडला.
