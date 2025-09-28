कळंबोली पोलाद बाजार परिसरातील वाहतूक कोंडी संदर्भात समन्वय बैठक संपन्न
कळंबोलीकरांची कोंडीतून होणार सुटका
पनवेल कळंबोली पोलाद बाजारातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठक
पनवेल, ता. २८ (बातमीदार) ः कळंबोली पोलाद बाजार परिसरात वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाब आहे. यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या प्रमाणात नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. येथील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली होती. यानुसार शनिवारी (ता. २७) पनवेल पालिका, वाहतूक विभाग, पोलिस प्रशासन आणि संबंधित विभागांची संयुक्त समन्वय बैठक पार पडली. यासंदर्भात त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कळंबोली पोलाद बाजार परिसरात दररोज जड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात कोंडी निर्माण होते. यातून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पत्रानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. बैठकीस उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलिस अधिकारी, लोखंड-पोलाद बाजार व्यवस्थापक आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पोलाद बाजार परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. नव्या विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर कळंबोली जंक्शनावर सुरू असलेल्या पुलाच्या कामामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर अधिकचा ताण येणार असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे सिडको व लोखंड पोलाद बाजार समिती यांच्या सहकार्याने रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या गाड्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. महापालिकेने यासंदर्भात त्वरित पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. आयुक्तांनी सिडको आणि पोलाद बाजार समितीकडे पाठपुरावा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची हमी दिली.
बैठकीस वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविल्या, तर पोलाद बाजार व्यवस्थापकांनी बाजारातील पार्किंग आणि मालवाहतुकीच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्याबाबत सूचना मांडल्या.
पोलाद बाजार महत्त्वाचा व्यापारी केंद्रबिंदू
पोलाद बाजार हा संपूर्ण नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा व्यापारी केंद्रबिंदू आहे. येथे दररोज वाढणारी वाहतूक कोंडी नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी मोठी समस्या बनली आहे. यावर लवकरच ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे मत प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केले. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे लवकरच कळंबोली पोलाद बाजार परिसरातील वाहतूक सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नव्या विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर कळंबोली जंक्शनवर होणाऱ्या पुलाच्या कामामुळे, या ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थेवर अधिकचा ताण येणार आहे. यामुळे सिडको आणि लोखंड पोलाद बाजार समिती यांना सोबत घेऊन महापालिकेने रस्त्यावर उभ्या राहणाऱ्या गाड्यांसंदर्भात तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून, यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी दोन्ही संस्थांकडे पाठपुरावा करून या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे आश्वासित केले आहे.
- प्रशांत ठाकूर, आमदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.