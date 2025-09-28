गॅरेज व्यवसायिकांचे धाबे दानाणले.
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : सुट्टीदिनी खारघरध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गॅरेज व्यावसायिक हे पदपथ आणि रस्ते अडवून वाहने दुरुस्त करतात. यामुळे या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असते. वाहतूक विभागाकडून पदपथ आणि रस्ते अडवून व्यवसाय करणाऱ्या गॅरेज व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे गॅरेज व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले.
शनिवार आणि रविवारी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी खारघरमधील उत्सव चौककडून भारती विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गॅरेज व्यावसायिक हे पदपथ आणि रस्ते अडवून वाहने दुरुस्त करतात. यामुळे या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. दरम्यान, मागील आठवड्यात वाहतूक विभागाने जवळपास शंभराहून अधिक वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. शनिवार (ता. २७) राबविलेल्या मोहिमेत नो पार्किंग जागेत वाहने उभी केलेल्या २१८ वाहनावर ऑनलाइन दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, तर या वेळी भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षाचालक, विनाहेल्मेट व ट्रिपल सीट दुचाकी वाहनावर कारवाई करण्यात आली आहे. खारघर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जमील शेख म्हणाले, रस्त्यावर वाहने उभी करून वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांवर नियमितपणे कारवाई केली जात आहे.
