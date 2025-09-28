पावसाने वाहतुकीला ब्रेक
पावसाने वाहतुकीला ब्रेक
नवी मुंबईला झोडपले, वाहनचालकांना मनस्ताप
वाशी, ता. २८ (बातमीदार) ः अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यानंतर नवी मुंबई शहरात रविवारी रात्रीपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे ठाणे-बेलापर मार्गासह सायन-पनवेल महामार्ग, एमआयडीसीतील रस्ते जलयम झाल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला होता.
ठाणे-बेलापूर मार्गावर रबाळे येथे दिघा रेल्वेस्थानकासमोरील चौकांत पाणी साचले होते. सायन-पनवेल महामार्ग, एमआयडीसी, ठाणे-बेलापूर मार्गावरील रस्त्यांवर पाणी साचले होते. सायन-पनवेल महामार्गवर कोंडी झाली होती. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला होता. दिवसभर काळोख पसरल्याने वाहनचालकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला. नवरात्रोत्सवाआधी पालिकेने खड्डे बुजवण्याचे काम केले होते; पण मुसळधार पावसाने पुन्हा खड्डे पडण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दिघा येथील थॉमसन प्रेस, ऐरोली येथील रिलायन्स मॉलसमोर, ऐरोली सेक्टर १६ येथील मासळी मार्केट, रबाळे येथील टी जंक्शन, एमआयडीसी रस्त्यावरील यादवनगर परिसरात, सानपाडा सबवे, जुईनगर सबवे, घणसोली येथील भुयारी मार्गात पाणी साचले होते.
------------------------------
शहर सरासरी (मिमी)
बेलापूर ६६
नेरूळ ६६
वाशी ४०.४०
कोपरखैरणे ५५.४०
ऐरोली ५५.२०
दिघा ५०.८०
सरासरी ५५.६३
