पूरग्रस्तांना मदतीचा हात
मराठवाडा, धाराशिवला नवी मुंबई, पनवेलमधून रसद
वाशी/पनवेल, ता. २८ (बातमीदार)ः मराठवाडा परिसर अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. या संकटकाळात सामाजिक बांधिलकी जपत नवी मुंबई युवासेनेने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
नवी मुंबई युवासेना जिल्हाध्यक्ष अनिकेत रमाकांत म्हात्रे यांनी मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ५० हजार रुपये इतकी रक्कम मदत निधी म्हणून सुपूर्द केली. ही रक्कम राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ओला दुष्काळ मदत निधीसाठी देण्यात आला. मराठवाड्यातील लोक कुटुंबाचा एक भाग आहेत. त्यांच्या दु:खात सर्वांनी सामील व्हावे, हीच खरी महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. ही मदत आर्थिक स्वरूपातील असली तरी आपण सर्व जण एकत्र असल्याची भावना अधिक आहे. या वेळी सामाजिक जबाबदारी ओळखून प्रत्येकाने शक्य त्या पद्धतीने हातभार लावावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सुकापूर ग्रामस्थांचा पुढाकार
धाराशिव जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी पनवेल तालुक्यातील सुकापूर ग्रामस्थ पुढे सरसावले आहेत. गावकऱ्यांच्या सामूहिक पुढाकारातून २०० जीवनावश्यक वस्तूंचे किट, २०० साड्या व कपडे असे सामान भरून पिकअप ट्रक रविवारी धाराशिवला रवाना केले. या वेळी पूरग्रस्तांना आवश्यक तेवढी मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे ग्रामस्थ धनंजय पाटील यांनी सांगितले. तसेच या उपक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांनी सामाजिक बांधिलकीचा संदेश दिला.
