भर पावसात महालक्ष्मीच्या दर्शनासाठी भक्तांचा ओघ

प्रभादेवी, ता. २८ (बातमीदार) : शनिवारपासून मुसळधार पडणाऱ्या पावसातही कशाचीही तमा न बाळगता नवरात्रीनिमित्त महालक्ष्मीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची भली मोठी रांग पाहायला मिळाली.
लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या महालक्ष्मी देवीचे दर्शन घेण्यासाठी नवरात्रीनिमित्त येणाऱ्या भाविकांसाठी मंदिर व्यवस्थापन समितीने उत्तम व्यवस्था केली असून, पावसातही भाविकांची गर्दी वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने मंदिरात देवीची ओटी भरण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची गर्दी अधिक होती. शनिवार आणि रविवार दोन्ही दिवस मुसळधार पाऊस पडत असला तरी भाविकांची गर्दी कमी होत नव्हती.
भाविकांना विनासायास दर्शन घेता यावे, यासाठी मंदिरातील सेवेकरी तसेच अनिरुद्ध ट्रस्टचे सेवेकरी त्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत तसेच मंदिराच्या वतीने सूचनादेखील करण्यात येत आहेत. गरोदर स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक यांना रांगेतून प्रथम प्राधान्य देण्यात येत आहे.
वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करण्यात यावा अशा प्रकारचे सूचनाफलकदेखील मंदिर परिसरात लावण्यात आले आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार किंवा गोंधळ होऊ नये, यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
आम्ही दरवर्षी नवरात्रीत महालक्ष्मी मंदिरात देवीची ओटी भरण्यासाठी जातो. पाऊस कितीही असला तरी शेवटी भक्ती आणि श्रद्धा महत्त्वाची आहे. महालक्ष्मीचे दर्शन झाले की मन प्रसन्न होते.
- उमेश कोरगावकर, भाविक
