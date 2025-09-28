शालेय गणवेश वाटपासाठी विलंब; मनसे आक्रमक
शालेय गणवेशवाटपासाठी विलंब
जुईनगर, ता. २८ (बातमीदार) : पालिका शाळा सुरू होऊन चार महिने झाले तरी अद्यापही गणवेशवाटप न झाल्याने मनसे आक्रमक झाली आहे. पालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार व शिक्षण उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारी यांची भेट घेऊन गणवेशवाटप विलंबाची विचारणा केली.
मागील दोन वर्षांपासून पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेशवाटपासाठी विलंब होत आहे. मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीला पालिकेने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशवाटपाचे कंत्राट दिले आहे, परंतु संबंधित कंत्राटदाराने अद्यापपर्यंत शाळेतील मुलांना त्यांच्या हक्काच्या गणवेशापासून वंचित ठेवले आहे. मागील वर्षी कंत्राटदाराने गणवेशवाटपासाठी जवळपास सात महिने (२१० दिवस) विलंब केला होता. तरीही त्याला काळ्या यादीत का टाकले नाही? कंत्राटदारावर शिक्षण विभाग कोणतीही दंडात्मक कारवाई का करत नाही? असे प्रश्न या वेळी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केले. या वेळी शहराध्यक्ष संदेश डोंगरे, उपशहराध्यक्ष श्रेयस शिंदे, सहसचिव मधुर कोळी, विपुल पाटील, विभागाध्यक्ष प्रद्युम्न हेगडे, सोनू वाघमारे, चेतन कराळे व इतर मनविसे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलनाचा इशारा
निविदेमधील अटी-शर्तीनुसार शाळा सुरू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत विद्यार्थ्यांना गणवेश देणे बंधनकारक असतानाही आज जवळपास १२० दिवस उलटले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. तरी संबंधित कंत्राटदारास योग्य तो दंड आकारून त्याचे कंत्राट तत्काळ रद्द करून त्याला काळ्या यादी टाकावे, अशी मागणी मनविसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांकडे केली. पुढील सात दिवसांत कंत्राटदाराने सर्व शाळांमध्ये गणवेशपुरवठा न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मनविसेने दिला आहे.
