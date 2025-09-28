कामोठ्यात पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बस थांब्याचे भव्य उद्घाटन
पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवरील बसथांब्याचे उद्घाटन
पनवेल, ता. २८ (बातमीदार) : कामोठे परिसरातील प्रवाशांसाठी एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. प्रवाशांना आधुनिक, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारलेल्या सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बस प्रवासी थांब्याचे उद्घाटन रविवारी (ता. २८) करण्यात आले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व पनवेल पालिकेकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून पर्यावरण संवर्धन मोहिमेतून हा उपक्रम उभारण्यात आला आहे.
या सोहळ्याला भाजपचे माजी नगरसेवक विकास घरत, पदाधिकारी, नेते, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा आणि स्थानिक समाजसेवक, ज्येष्ठ समाजसेवक आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते. हा बसथांबा सौरऊर्जेवर चालणार असल्यामुळे तो पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे उत्तम उदाहरण ठरतो. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचा हा प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल. यामुळे ऊर्जा बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरण संवर्धनास चालना मिळणार आहे.
कामोठे परिसरातील नागरिकांना आता आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक बसथांब्याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि आरामदायी प्रवास अनुभवता येणार असून, शहराच्या शाश्वत विकासात हा प्रकल्प मोलाचे योगदान देईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
