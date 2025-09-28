बविआचे टाळे ठोको आंदोलन
विरार, ता. २८ (बातमीदार) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखभालीमध्ये असलेल्या अर्नाळा-वसई राज्यमार्गाची दुरवस्था झाली आहे. बहुजन विकास आघाडीने वसईतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला टाळे मारो आंदोलन केले. या वेळी जवळपास दोन तास उपअभियंता कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या कार्यकर्त्यांनी निवेदनातून आठ दिवसांच्या आत रस्त्याची डागडुजी करण्याच्या हमी पत्राची मागणी करत आंदोलन मागे घेतले. संपूर्ण रस्ता खड्डेमुक्त नाही झाला, तर मोर्चाच्या आयोजनाची तयारी सुरू असल्याची माहिती दिली.
माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याने वसई तालुक्यातील राष्ट्रीय मार्गाला जोडणारे मुख्य रस्ते काँक्रीट होणार. त्याबाबत एमएमआरडीएकडे पाठपुरावा सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. या वेळी विभागीय कार्यकर्ता रॉनल्ड गोम्स यांच्यासमवेत माजी नगरसेवक सखाराम महाडिक, रंजना थालेकर, सुश्मा लोपीस, मार्शल लोपीस, स्वप्नील कवळी, माजी सरपंच फ्रान्सिस फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.
