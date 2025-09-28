जेएसडब्ल्यूच्या प्रदूषणाविरोधात स्थानिक आक्रमक
जेएसडब्ल्यूच्या प्रदूषणाविरोधात स्थानिक आक्रमक
प्रदूषणविरोधी कृती समितीतर्फे जनमोर्चा
अलिबाग, ता. २८ (वार्ताहर) ः जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांटमधील अनियंत्रित प्रदूषणामुळे तालुक्यातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. लाल धुळीचे कण, केमिकलयुक्त पाण्याचा सांडपाणी म्हणून खाडीत विसर्ग, शेतीवर वेस्ट स्लॅग टाकणे, कांदळवनांची कत्तल अशा प्रकारांमुळे पर्यावरणीय हानी सुरू आहे. या प्रदूषणामुळे स्थानिकांमध्ये श्वसनाचे आजार, त्वचेचे त्रास आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे प्रदूषणविरोधी कृती समितीने १३ ऑक्टोबर रोजी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे आयोजन केले आहे. या मागण्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांना निवेदनही देण्यात आले आहे.
२२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या जनसुनावणीमध्ये स्थानिकांची प्रदूषणविरोधी भूमिका घेऊन आणि प्रशासनाच्या परवानगीची पायमल्ली करीत कंपनीने विस्ताराचे काम सुरू केले आहे. हे काम तत्काळ थांबवण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
कंपनीने आर्थिक भरपाई द्यावी
कंपनीच्या स्टील प्लांटमधून हवेचे, पाण्याचे व जमिनीच्या प्रदूषणाची उच्चस्तरीय तपासणी करण्यात यावी. याचा तपासणी अहवाल सार्वजनिक करून तो मराठी भाषेत स्थानिकांना खुला करण्यात यावा. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना होईपर्यंत जेएसडब्ल्यू कंपनीचे उत्पादन तत्काळ थांबवण्यात यावे. पर्यावरण मंजुरी रद्द आणि स्थगित करावी, अशा मागण्या कृती समितीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आरोग्यावर व शेतकरी, मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर झालेल्या नुकसानीसाठी कंपनीकडून तातडीने आर्थिक भरपाई देण्यात यावी. त्यासोबत आरोग्य विमा व वैद्यकीय सुविधा मोफत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
