स्टेम वॉटरमध्ये नियुक्तीचा बेकायदा कारभार
भिवंडी, ता. २८ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेच्या बैठकीत भिवंडी तालुका आणि ठाणे जिल्ह्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी भाजप आमदार महेश चौगुले यांनी स्टेम वॉटर कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संकेत घरत यांच्या बेकायदा नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. २०२१ मध्ये घरत यांची नियुक्ती नियमांचे उल्लंघन करून केली होती. त्यांनी आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठाणे महापालिका आयुक्तांकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या; मात्र अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे आणि उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांनी फायली प्रलंबित ठेवत कारवाई टाळली, हा मुद्दा मांडताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
१५ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पाणीपुरवठा विभागाने चौकशी समिती स्थापन केली. समितीच्या अहवालानुसार संकेत घरत यांची नियुक्ती चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले. तथापि अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी अहवालावर स्वाक्षरी टाळली. १३ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीत नवीन एमडी पदासाठी जाहिरात देऊन १५ दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले; परंतु अतिरिक्त आयुक्ताने फाइल रोखून ठेवली.
आमदार चौगुले यांनी, संकेत घरत यांच्या कार्यकाळात कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी फक्त ६० कोटींवर आले. संकेत घरत, प्रशांत रोडे आणि गोदापुरे यांनी भ्रष्टाचार केला आहे, ज्याची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आमदार चौघुले यांनी मांडली. त्यांच्या मागणीला खासदार सुरेश म्हात्रे, आमदार संजय केळकर आणि आमदार रईस शेख यांनी पाठिंबा दिला. याची दखल घेत पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घरत यांना व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून तत्काळ काढून टाकण्याचे आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे आणि उपायुक्त जी. जी. गोदापुरे यांनी घेतलेल्या संगनमत निर्णयांची सखोल चौकशी करण्याचे, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
व्यवस्थापकपदी प्रशांत सोनाग्रा यांची नियुक्ती
स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्युशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे अध्यक्ष सौरभ राव यांनी संकेत घरत यांचा कार्यभार तात्पुरते संपुष्टात आणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांची तात्पुरती नियुक्ती केली आहे.
