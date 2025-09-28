मेगाब्लॉक, पावसामुळे मुंबईकरांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : सतत कोसळत असलेल्या पावसामुळे आणि मध्य रेल्वेने रविवारी (ता. २८) घेतलेल्या मेगाब्लॉकमुळे दसऱ्याच्या खरेदीसाठी घराबाहेर पडलेल्या मुंबईकरांचे मेगाहाल झाले. रविवारच्या वेळापत्रकामुळे आधीच लोकल फेऱ्यांची संख्या कमी होती, त्यात पावसामुळे गाड्यांचा वेग मंदावला. परिणामी प्रवाशांना गर्दीचा आणि लोकल विलंबाचा सामना करावा लागला.
मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरात शनिवारी रात्रीपासून पावसाने जोर धरला. रात्रभर कोसळणारा पाऊस रविवारी दिवसभर कायम राहिला. पावसामुळे हवेतील दृश्यता कमी झाली. त्यामुळे लोकलसह रेल्वे गाड्यांचा वेगही मंदावला होता. तसेच मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील विद्याविहार आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान सकाळी ८ ते दुपारी १:३० वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक असल्याने जलद मार्गावरील लोकल सेवा प्रभावित झाली. या वेळी प्रवाशांना गाड्यांच्या विलंबाचा थेट अनुभव आला. त्याचबरोबर ठाणे आणि वाशी, नेरूळ स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन ट्रान्स हार्बर मार्गावर सकाळी ११:१० ते दुपारी ४:१० वाजेपर्यंत ब्लॉक असल्यामुळे हा मार्ग बंद होता. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना रस्ते मार्गाने प्रवास करावा लागला. मेगाब्लॉक आणि पावसामुळे लोकलच्या वेळापत्रकावरही मोठा परिणाम झाला. मध्य रेल्वेच्या जलद लोकल १५ ते २० मिनिटांनी, तर धीम्या मार्गावरील लोकल ५ ते १० मिनिटांनी विलंबाने धावत होत्या. पश्चिम रेल्वेवरील लोकलही ५ ते १० मिनिटांनी विलंबाने धावत होत्या.
