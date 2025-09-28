डोंबिवलीत भाजपा आणि जनहितवादी संघटना यांच्यात वाद
भाजप आणि जनहितवादी संघटना यांच्यात वाद
डोंबिवलीत भरपावसात राजकीय वातावरण तापले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २८ ः आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. साडी प्रकरणावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये वाद सुरू असतानाच, आता आंबेडकर जनहितवादी संघटना आणि कम्युनिस्ट विचार मंच यांनी रविवारी आयोजित केलेल्या सभेवरून भाजप आणि जनहितवादी संघटना यांच्यात थेट संघर्ष पाहायला मिळाला.
रामनगर परिसरात रविवारी सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांच्याविरोधात ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला विरोध करण्यासाठी भाजपचे माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी घटनास्थळी जमले, ज्यामुळे भरपावसात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली; परंतु कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत भाजपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना सभेच्या ठिकाणी जाण्यापासून रोखले. पोलिसांनी सुमारे अर्धा-पाऊण तास त्यांना गेटजवळच अडवून ठेवले. पत्रकारही घटनास्थळी पोहोचले; मात्र त्यांनाही आत प्रवेश देण्यात आला नाही.
काही वेळाने पोलिसांनी जनहितवादी संघटना आणि कम्युनिस्ट विचार मंचच्या कार्यकर्त्यांना व सभेतील लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले. त्यानंतर भाजपचे कार्यकर्तेही निघून गेले. सभा झाली की नाही, यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी या सभेला पोलिसांची परवानगी होती का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी या वादावर बोलण्यास नकार दिला.
