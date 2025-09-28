पालघरमध्ये पावसाचा धुमाकूळ
पालघर, ता. २८ : जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह पावसाने धुमाकूळ घातला असून, आठही तालुक्यांत नवरात्रोत्सवावर विरजण आले आहे. पावसाने सप्टेंबरची सरासरी गाठली असून, आतापर्यंत या महिन्यामध्ये ८१ टक्के अधिक पाऊस पडल्याची नोंद हवामान विभागाने केली आहे. पालघर जिल्ह्यात वीज पडून सहा जण जखमी झाल्याची नोंद जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे आहे. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती.
नवरात्रोत्सवादरम्यान पावसाने थोडी उसंत घेतली असली तरी त्यानंतर गेल्या २४ तासांत पालघर जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. जूनपासून ते आतापर्यंत पालघर जिल्ह्याची सरासरी दोन हजार २८४ मिमी होती. यंदा आतापर्यंत दोन हजार ४१३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले, ओढे तुडुंब भरून वाहत आहेत. जिल्ह्यातील सूर्या, वैतरणा, पिंजाळ नदी दुधडी भरून वाहू लागल्या आहेत. अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पावसामुळे भातशेतासह बागायतीचे नुकसान झाले आहे.
जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नवरात्रोत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. अनेक सार्वजनिक मंडळांनी मोठा खर्च करून गरब्यासाठी मोठे पंडाल उभे केले आहेत. रात्रीपासून पडणाऱ्या पावसाने या उत्सवावर पाणी फेरले आहे. काही ठिकाणी जाहिरात फलक कोलमडून पडले आहेत. हे फलक गोळा करता करता आयोजकांची चांगलीच दमछाक झाली. सर्वत्र पाणी साचून राहिले आहे.
ग्रामीण भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे महावितरणची व्यवस्था कोलमडून पडली. काही ठिकाणी विजेचे खांब पडले, तर काही ठिकाणी वीजवाहिन्या नादुरुस्त झाल्या. समुद्रकिनारी भागात मासेमारीसाठी उभी केलेली शेड पडल्याची घटना घडली. समुद्रात वादळी वारे निर्माण झाल्याने मासेमारीसाठी प्रतिबंध केला गेला. मुसळधार पावसाच्या अनुषंगाने आपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्ह्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल तैनात आहे.
