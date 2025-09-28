‘टिस्स’च्या माजी संचालिका प्रा. अरमाइटी देसाई यांचे निधन
शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अरमाइटी देसाई यांचे निधन
मुंबई, ता. २८ : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माजी अध्यक्ष तसेच मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टिस) माजी संचालिका तसेच देशातील उच्चशिक्षण क्षेत्रातील प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. अरमाइटी एस. देसाई यांचे शनिवारी (ता. २७) निधन झाले. त्या ९१ वर्षांच्या होत्या. १९३४मध्ये मुंबईत जन्मलेल्या प्रा. देसाई यांनी मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्राचे शिक्षण घेतले आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून समाजकार्याची पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. पुढे त्यांनी १९६९मध्ये अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठातून समाजकार्यात पीएच.डी. पदवी मिळवली. त्यांनी आपला शैक्षणिक प्रवास निर्मला निकेतन महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून सुरू केला. त्यानंतर टिसमध्ये रुजू होत त्यांनी १९८२ ते १९९५ या काळात संस्थेच्या संचालिका म्हणून काम पाहिले. १९९५मध्ये त्यांची विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून नियुक्ती झाली. त्या काळात त्यांनी भारतातील उच्च शिक्षण धोरणाच्या दिशादर्शक सुधारणा घडवून आणल्या. त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघ, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट तसेच भारत सरकारच्या विविध समित्यांसोबत त्यांनी सक्रियपणे काम केले होते.
