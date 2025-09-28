खासगीकरणाविरोधात वीज कामगारांची संपाची हाक
खासगीकरणाविरोधात वीज कामगारांची संपाची हाक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. याविरोधात या तिन्ही कंपन्यांमधील वीज कामगारांकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या माध्यमातून गुरुवारी (ता. ९ ऑक्टोबर) एकदिवसीय संपाची हाक देण्यात आली आहे.
वीज कामगारांनी आपल्या कोणत्याही मागण्यांसाठी संपाचा इशारा दिलेला नाही, तर महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या कार्यक्षेत्रात टोरंटो, अदाणी व इतर खासगी भांडवलदार यांना समांतर वीजवितरण परवाना देऊ नये, महावितरणची ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देऊ नये, महानिर्मितीची जलविद्युत प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर खासगी कंपन्यांना देऊ नये, अशा विविध मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. या मागण्यांची सरकार आणि प्रशासनाने दखल न घेतल्यास संप अटळ असल्याचे कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्ण भोयर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.