१० ऑक्टोबरपासून बदलापूरहून शेगाव-अक्कलकोट शिवशाही
बदलापूर, ता. २८ (बातमीदार) : काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष बदलापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना बदलापूर ते शेगाव आणि अक्कलकोट या धार्मिकस्थळी शिवशाही बस सेवा सुरू करण्यासाठी निवेदन दिले होते. याचा सकारात्मक विचार करून परिवहन महामंडळाने प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा १० ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बदलापूर शहरातील पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्येतील अनेक नागरिक वर्षातून एक ते दोन वेळा शेगावमधील गजानन महाराज व अक्कलकोटमधील श्री स्वामी समर्थ यांचे दर्शन घेण्यासाठी जातात. मात्र, रेल्वे सेवा कमी असल्याने, अनेकदा तिकीट मिळत नाही. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना खासगी वाहनाने प्रवास करणे अवघड होते. या मागणीचा विचार करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने परिवहनमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
परिवहन मंडळाने बदलापूर ते अक्कलकोट आणि बदलापूर ते शेगाव बस सेवा आठवड्यातून एक दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद पाहून ही सेवा नियमित करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.
प्रवासाचे दर (रुपयांत)
बदलापूर ते अक्कलकोट (व्हाया कल्याण)
पूर्ण तिकीट : ८०५
अर्धे तिकीट : ४०३
महिला प्रवासी : ४०३
६५ वर्षांवरील : ४०३
७५ वर्षांवरील : मोफत
