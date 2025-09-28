पोटच्या पोराला लाटण्याने मारहाण करून हत्या
पोटच्या मुलाची लाटण्याने मारहाण करून हत्या
मुलगीही जखमी; आईला अटक
पालघर, ता. २८ ः पालघर शहरालगत असलेल्या धनसार काशीपाडा या परिसरात एका महिलेने आपल्या पोटच्या मुलाची किरकोळ कारणावरून लाटण्याने मारहाण करून हत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. २७) घडली. तिने मुलीलाही मारहाण करून जखमी केले असून, मुलीवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत.
काशीपाडामधील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये घोंबडे परिवार कुटुंबासह राहत होते. या कुटुंबातील पल्लवी घोंगडे (वय ४०) हिने आपला सात वर्षांचा मुलगा चिन्मय याला बेदम मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. मुलीलाही मारहाण केल्याने ती जखमी झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवरात्रोत्सव सुरू असल्याने पल्लवी हिचा उपवास होता. दरम्यान, तिचा मुलगा चिन्मय याने मांसाहार खाद्यपदार्थाची मागणी केली. या रागातून पल्लवी हिने चिन्मय याला घरातील लाटण्याने बेदम मारहाण केली. या प्रकारानंतर चिन्मयचा मृत्यू झाला. या वादात भावाला सोडवायला गेलेल्या १० वर्षीय बहिणीलाही पल्लवी हिने मारहाण केली. याबाबतची माहिती कळल्यानंतर पालघरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्यासह पालघर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी जबाब पंचनामे नोंदवून पालघर पोलिस ठाण्यात पल्लवी हिच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पल्लवी हिला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक अनंत पराड करीत असल्याची माहिती जिल्हा पोलिस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी दिली.
