मुसळधार पावसामुळे विमान कंपन्यांच्या प्रवाशांना सूचना
मुंबई, ता. २८ : मुंबईत रविवारी (ता. २८) मुसळधार पाऊस सुरूच राहिल्याने त्याचा विमान वाहतुकीवर परिणाम झाला. त्यामुळे स्पाइसजेट आणि इंडिगो या विमान कंपन्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.
स्पाइसजेटने सूचनांमध्ये प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी थेट वाहतूक अपडेट्स आणि विमानाच्या स्थितीचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. ‘मुंबईतील खराब हवामानामुळे (पाऊस) वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. विमानतळावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थेट वाहतूक आणि विमानाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्याची आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याची विनंती आहे,’ असे एअरलाइनने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. इंडिगोनेही ‘सततच्या पावसाचा रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक मंदावली आहे. घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुमच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आम्ही आवाहन करतो,’ असे म्हटले आहे.
