अथर्व शेलकेचा मृतदेह खाडीत सापडला
बेलापूर खाडी दुर्घटनेतील अथर्व शेलकेचा मृत्यू
मृतदेह खाडीत सापडला
नवी मुंबई, ता. २८ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील बेलापूर येथील ध्रुवतारा जेट्टीजवळ झालेल्या दुर्दैवी अपघातात बेपत्ता झालेल्या अथर्व शेळके या २३ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह अखेर शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी खाडीकिनारी सापडला. यामुळे त्याचा खाडीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेला अथर्व शेळके शुक्रवारी (ता. २६) रात्री त्याचा मित्र श्रेयस झोंग याच्यासह दुचाकीवरून पनवेलकडे जात होता. शनिवारी पहाटे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास अंधारात रस्ता न समजल्याने त्यांनी उड्डाणपुलाऐवजी ध्रुवतारा जेट्टीकडे जाणारा मार्ग पकडला. रस्ता बंद असल्याचा फलक असतानाही वेगात दुचाकी चालवल्याने दुचाकीसह दोघेही थेट खाडीत कोसळले. जेट्टीजवळच असलेल्या सागरीकिनारा सुरक्षा पोलिस चौकीमुळे तत्काळ मदत मिळाली. बचाव पथकाने श्रेयस झोंग याला वाचवले; मात्र अथर्व शेळके खाडीच्या प्रवाहात वाहून गेला.
सागरी सुरक्षा विभागाच्या जवानांकडून दिवसभर खाडीमध्ये शोधमोहीम राबविण्यात आली. अर्थव न सापडल्याने तो बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली होती; मात्र शनिवारी सायंकाळी अथर्वचा मृतदेह बेलापूर येथील खाडीकिनारी सापडल्याची माहिती सीबीडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरुण पवार यांनी दिली. याबाबत अपमृत्यूची नोंद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
