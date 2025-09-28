विमानतळांस दि.बा.पाटील नाव न दिल्यास सुरु होऊ देणार नाही : खासदार सुरेश म्हात्रे
''दि. बा. पाटील'' नावासाठी आक्रमक
भूमिपुत्र संघटनेचा ६ ऑक्टोबरला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
वाशी, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव न दिल्यास ते सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार सुरेश (बाळ्यामामा) म्हात्रे यांनी दिला आहे. विमानतळाचे उद्घाटन ८ ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता असताना, नामकरणावर अजून शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
या मागणीसाठी भूमिपुत्र संघटना ६ ऑक्टोबर रोजी विमानतळस्थळी धडक मोर्चा काढणार आहे. कोपरखैरणे येथे रविवारी (ता. २८) झालेल्या नियोजित बैठकीत खासदार म्हात्रे यांनी हा इशारा दिला. या वेळी नवी मुंबईसह रायगड, पनवेल, उरण, भिवंडी, पालघर, वसई-विरार परिसरातील भूमिपुत्र उपस्थित होते.
नामकरणाचा लढा अंतिम टप्प्यात असूनही केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याबद्दल आणि ठोस निर्णय होत नसल्याबद्दल भूमिपुत्रांनी संताप व्यक्त केला आहे. आता दि. बा. पाटील यांची महती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे, असे खासदार म्हात्रे म्हणाले. ६ ऑक्टोबरच्या आंदोलनात दोन लाखांच्या आसपास मोर्चेकरी येतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
