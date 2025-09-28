धावत्या लोकलमधून नारळ लागून जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
धावत्या लोकलमधून नारळ लागून
जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू
बोळिंज, ता. २८ (बातमीदार) ः धावत्या लोकलमधून फेकलेला निर्माल्याचा नारळ डोक्याला लागून गंभीर जखमी झालेल्या संजय भोईर (वय ३०) या तरुणाचा उपचारादरम्यान आज सकाळी मृत्यू झाला आहे.
पाणजू बेटावर राहणारा संजय भोईर हा शनिवारी (ता. २७) सकाळी नायगाव-भाईंदर रेल्वे खाडीपुलावरून पायी जात असताना ही दुर्घटना घडली. धावत्या लोकलमधील प्रवाशाने खाडीत फेकलेला नारळ थेट संजयच्या डोक्याला लागला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला होता. सुरुवातीला त्याला वसईतील पालिकेच्या सर डीएम पेटिट व त्यानंतर मुंबईतील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. डोक्याला मार लागून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान रविवारी (ता. २८) सकाळी मृत्यू झाला असल्याची माहिती त्यांच्या नातेवाइकांनी दिली आहे. याप्रकरणी रेल्वे पोलिसांशी संपर्क केला असता त्यांच्याकडे अजूनही अशी कोणतीही नोंद करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकल प्रवाशांवर कारवाईची मागणी
नायगाव-भाईंदर खाडीपूल आणि वैतरणा-विरार खाडीपुलासारख्या ठिकाणी अनेक प्रवासी धावत्या लोकलमधून खाडीत निर्माल्य (ज्यात नारळ, मूर्तींचाही समावेश असतो) फेकत असतात. हे निर्माल्य खाडीत न पडता पुलावरून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांच्या अंगावर पडते आणि त्यांना गंभीर दुखापत होते. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने लोकलमध्ये निर्माल्य फेकणाऱ्यांवर बंदी घालून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
