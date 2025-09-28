वसईत शाळांना सुट्टी जाहीर
वसईत पावसामुळे शाळांना सुट्टी
बोळिंज, ता. २८ (बातमीदार) ः वसई-विरार शहरात शनिवारी रात्रीपासून सुरू असणाऱ्या पावसाचा जोर रविवारी आणखी वाढला. यामुळे शहरातील सखल भाग पाण्याखाली गेला. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी झाडे, विजेचे खांब कोसळले असून, याचा परिणाम शहरातील वीजपुरवठ्यावर झाला. यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळित झाले. पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पत्र जाहीर करून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयांना सोमवारी (ता. २९) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नागरिकांना योग्य ती काळजी घेण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
