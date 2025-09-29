५०० हून अधिक म्हशी रस्त्यावर
५०० हून अधिक म्हशी रस्त्यावर
खाडीपात्रात वाढ झाल्याने तबेल्यात शिरले पाणी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : कल्याण खाडीपात्र परिसरात रविवारी (ता. २८) सकाळपासून पावसाचा जोर कायम होता. रात्रीच्या वेळी कल्याण खाडीच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने खाडीकिनारी असलेल्या घरात, तबेल्यात पाणी शिरले. यामुळे तबेल्यातील ५०० हून अधिक म्हशी मालकांनी रस्त्यावर आणल्या. या म्हशीमुळे सोमवारी सकाळी गोविंदवाडी बायपासवर वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
मागील दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी सायंकाळी कल्याण खाडीच्या पाण्याची पातळी वाढली. खाडीकिनारी असलेल्या वस्तीतदेखील मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले. या परिसरात सुमारे २० ते २५ तबेले आहेत. सायंकाळी अचानक पाणी पातळी वाढल्याने तबेल्यांमध्ये पाणी शिरले आणि शेकडो म्हशी पाण्यात अडकल्या. पालिका प्रशासन, अग्निशमन दल आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने घरात अडकलेले रहिवासी आणि तबेल्यातील ५०० हून अधिक म्हशींचे रेस्क्यू करण्यात आले. रात्री त्यांना बाहेर काढण्यात आले.
खाडीकिनाऱ्यावरील वस्तीत पाणी शिरल्याने येथील रहिवाशांना शाळा, समाजमंदिर तसेच नातेवाइकांच्या घरी स्थलांतरित करण्यात आले; मात्र या म्हशींना ठेवण्याचे कुठे, हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने अखेर या तबेल्यातून बाहेर काढलेल्या ५०० हून अधिक म्हशींना गोविंदवाडी बायपास रस्त्यावर बांधण्यात आले. सकाळी पाणी ओसरले नसल्याने सकाळच्या वेळीदेखील म्हशी रस्त्यावर उभ्या होत्या. सोमवारी (ता. २९) या मार्गांवरील वाहनांची वर्दळ वाढल्याने या म्हशींमुळे वाहन कोंडीची समस्या निर्माण झाली होती. यामुळे काही काळ वाहनचालकांची गैरसोय झाली.
पावसाचा जोर ओसरला
सकाळी ९ नंतर पावसाचा जोर कमी झाला असून, खाडीपात्रातील पाणी ओसरत आहे. पाणी ओसरल्याने वस्तीत शिरलेल्या पाण्याचाही निचरा झाला आहे. परिणामी तबेलामालकांनी म्हशी पुन्हा तबेल्यात नेण्यास सुरुवात केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.