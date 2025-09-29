वाहतूक बंदीचा फज्जा
वाहतूक बंदीचा फज्जा
सूचनेची अंमलबजावणी नाही; वाहनचालकांमध्ये गोंधळ
मुरबाड, ता. २९ (बातमीदार) : ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त यांनी शनिवारी (२७ सप्टेंबर) मुरबाड-कल्याण रस्त्यावर शहाड रेल्वेपूल मार्गे वाहतूक बंद करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार रविवारपासून (ता. २८) वाहतूक बंद राहणार असून, वाहने अन्य मार्गांनी वळविण्यात येणार असल्याची सूचना देण्यात आली होती, मात्र या सूचनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही, ज्यामुळे रविवारी वाहनचालक गोंधळात पडले. यामुळे त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
बंदीची सूचना केवळ आठ-दहा तासांच्या पूर्वसूचनेने दिली गेली, जी प्रवाशांसाठी पुरेशी नव्हती. कोणता पर्यायी मार्ग वापरायचा आहे, याची माहिती स्पष्ट देण्यात आली नाही. तसेच समाजमाध्यमांवर वाहतूक बंदीबाबत चर्चा झाली; मात्र अधिकृत माहिती नसल्याने गोंधळात अधिक भर पडली. बंदीची अंमलबजावणी करण्यात आली की पुढे ढकलली आहे, हेही स्पष्ट न झाल्याने मुरबाड-कल्याण मार्गावर राहणाऱ्या वाहनचालकांत मोठा संभ्रम निर्माण झाला.
बंदीची सूचना रद्द करून नंतर कोणत्या तारखेपासून लागू केली जाणार आहे, याची माहिती राज्य परिवहन मंडळ (एसटी), पोलिस, महसूल विभाग अथवा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांना कळविण्याचे काम कोणीही केलेले नाही. त्यामुळे नगर आळेफाटा जुन्नरकडून येणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ही अंमलबजावणी रद्द करण्यात आली आहे की पुढे ढकलण्यात आली आहे, याची माहिती आज सोमवारपर्यंत कोणालाही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे
रविवार सुट्टी असल्याने एसटीचे अधिकारी, तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचारीवर्ग कामावर आले नव्हते. मुरबाड पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनादेखील रविवारी शहाड मार्गे वाहतूक सुरू आहे किंवा नाही याची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे दिवसभर मुरबाड येथून कल्याणकडे जाणाऱ्या शेकडो वाहनांना व प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. त्यातच मुरबाड-कल्याण रस्त्यावरील रायते येथील पुलावरून वाहतूक बंद केल्याची माहिती पसरली. ज्यामुळे चालकांचा आणखीनच गोंधळ उडाला, तर मुरबाड येथून कल्याणकडे जाणारी लहान वाहने गोवेली-टिटवाळा-आंबिवलीमार्गे कल्याणला जाण्यासाठी निघाली; मात्र त्या रस्त्यावरही पुराचे पाणी आल्याने चालकांची कोंडी झाली. शेवटी ही वाहने पुन्हा गोवेलीकडे आल्यानंतर त्यांना रायता पूल मार्गे शहाड रेल्वेपुलावरून कल्याणकडे वाहतूक सुरू असल्याची माहिती मिळाली.
संपर्क क्रमांक बंद
पोलिस उपायुक्तांनी शनिवारी दिलेल्या आदेशानुसार, शहाड रेल्वेपुलाची दुरुस्ती सुरू असल्याने वाहतूक बंदीचे आदेश होते, पण या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार आणि ती कशी होणार याची माहिती कुठल्याही सरकारी यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. पोलिस उपायुक्तांच्या कार्यालयाचा दिलेला फोन नंबर (२५४०१०५६) बंद असल्याने, वाहनचालकांना किंवा नागरिकांना कोणतीही माहिती मिळू शकलेली नाही.
‘‘वाहतूक पोलिसांनी सूचना प्रसिद्ध केली, पण अंमलबजावणी झाली नाही. बंदी रद्द झाली आहे की पुढे ढकलली आहे, याची कोणालाही माहिती नाही. मला टिटवाळ्यापर्यंत जावे लागले आणि निष्काळजीमुळे वेळ वाया गेला, इंधन खर्च वाढला. अशी चूक पुन्हा होऊ नये.’’
सिद्धेश दळवी, मुरबाड
