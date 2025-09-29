रुग्णालयात उपचारासाठी प्रतीक्षा
इंदिराबाई सरनाईक रुग्णालयात उपचारासाठी प्रतीक्षा
परिचारकांकडून रुग्णांशी उद्धट वर्तनः रवी व्यास यांचे सरनाईकांना पत्र
भाईंदर, ता. २९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर पालिकेच्या मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक रुग्णालयात रुग्णांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा कॅशलेस पद्धतीने देण्याची सुविधा आहे, मात्र या सुविधा मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे, असे भाजप निवडणूक प्रमुख ॲड. रवी व्यास यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात व्यास यांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहिले आहे.
मिरा-भाईंदरमधील रुग्णांना अनेक प्रकारच्या महागड्या शस्त्रक्रिया मोफत मिळाव्यात यासाठी महापालिकेने काशि मिरा येथे मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक कॅशलेस रुग्णालयाची स्थापना केली. रुग्णालय सुरू करण्यात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा सिंहाचा वाटा आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची मान्यता या रुग्णालयाला मिळाली असून, रुग्णालय एका खासगी ट्रस्टच्या माध्यमातून चालविण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांसाठी हे रुग्णालय वरदान ठरत आहे, मात्र रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकारच्या योजनेची मान्यता मिळण्यासाठी आठ ते १० दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या विलंबामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे.
रुग्णालयाच्या उद्दिष्टाला हरताळ
रुग्णालयाच्या स्थापनेच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासला जात आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णलयातील डॉक्टर व परिचारकांकडून रुग्णांशी उद्धट वर्तन केले जात असल्याचा दावादेखील रवी व्यास यांनी केला आहे. यासंदर्भात व्यास यांनी सरनाईक यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात रुग्णालयात रुग्णांवर तातडीने उपचार सुरू केले जावेत, राज्य सरकारची मान्यता येईपर्यंत रुग्णालयाच्या ट्रस्टकडून खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी व्यास यांनी केली आहे.
सरनाईकांचा खुलासा
प्रताप सरनाईक यांनी मात्र हे दावे फेटाळून लावले आहेत. राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून या रुग्णालयात अनेक रुग्णांवर मोफत यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडल्या आहेत. योजनेतून मान्यता मिळण्यासाठी काही दिवस लागतात, मात्र तोपर्यंत रुग्णालयाकडून रुग्णांना आवश्यक ते प्रथमोपचार दिले जातात. काहीवेळा रुग्णांकडे आवश्यक ते कागदपत्र उपलब्ध नसतात. त्यामुळेही प्रस्तावांना योजनेची मान्यता मिळण्यासाठी विलंब लागतो किंवा ते फेटाळले जातात, असा खुलासा सरनाईक यांनी केला आहे.
