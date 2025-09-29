कर्जतमधील पांडवकालीन वरणाईची पूजा
नवरात्रोत्सवात मुंबई, ठाण्यातून भाविकांची हजेरी
कर्जत, ता. २९ (बातमीदार) ः तालुक्यातील पळसदरी ग्रामपंचायत हद्दीतील वर्णे, तिघर आणि नांगुर्ले या तीन गावांची ग्रामदेवता मानली जाणारी वरणाई माता सध्या भाविकांच्या श्रद्धेचे प्रमुख केंद्र ठरली आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी होत असून, उत्सव उत्साहात साजरा होत आहे.
हे मंदिर पांडवकालीन असल्याचे सांगितले जाते. मंदिराच्या पाठीमागील डोंगरावर आजही प्राचीन लेण्या, दगडातून कोरलेली जलकुंडे आणि पाण्याची टाके पाहायला मिळतात. या टाक्यांमध्ये वर्षभर पाणी टिकून राहते. स्थानिक समजुतीनुसार, पांडव वनवास काळात या परिसरात वास्तव्यास असल्याचे संकेत या अवशेषांतून मिळतात. वरणाई मातेबाबत भाविकांमध्ये विशेष श्रद्धा असून, देवी नवसाला पावणारी म्हणून प्रसिद्ध आहे. गावकरी आणि भाविक येथे आपले गाऱ्हाणे मांडतात. अनेकांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्याचा अनुभव असल्याने दरवर्षी या मंदिरात भाविकांची संख्या वाढत आहे. सध्या मंदिर जीर्णावस्थेत असल्याने गावकरी आणि भक्तांनी मिळून नवे मंदिर उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी निधी संकलन सुरू असून, मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण आणि सोयी-सुविधा उभारणे हे प्रमुख आव्हान मानले जात आहे.
धार्मिक पर्यटनस्थळ
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले हे मंदिर निसर्गरम्य वातावरणाने नटलेले आहे. पावसाळ्यात डोंगरातून वाहणारे धबधबे आणि झरे पर्यटकांना आकर्षित करतात, तर उन्हाळ्यातही येथे दर्शनासाठी येणाऱ्यांची पावले अखंड सुरूच असतात. सध्या नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर, वरणाई मातेच्या मंदिरात परिसरातील गावकरी, श्रद्धाळू तसेच दूरवरून आलेल्या भाविकांनी उत्सवाचा उत्साह द्विगुणित केला आहे. श्रद्धा, इतिहास आणि निसर्ग यांचा संगम असलेले हे मंदिर कर्जत तालुक्यातील महत्त्वाचे धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जावू लागले आहे.
