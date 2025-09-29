वोट चोरी रोखण्यासाठी वसईत काँग्रेस तर्फे सह्यांची मोहीम
वोटचोरीविरोधात काँग्रेसतर्फे सह्यांची मोहीम
विरार (बातमीदार) ः कर्नाटकातील माधवपुरा विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हे वोटचोरी प्रकरण जनतेसमोर आणले. राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या लढाईच्या अनुषंगाने देशभरात सर्वत्र सह्यांची मोहीम राबवली जात आहे. यानुसार वसई रोड रेल्वेस्थानक, एसटी स्थानक येथे वसई विरार शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने सह्यांची मोहीम घेतली. यामध्ये वसई विधानसभेचे उमेदवार विजय पाटील यांनी स्वतः स्वाक्षरी करून सुरुवात केली. माणिकपूर ब्लॉक काँग्रेसच्या पुढाकाराने व जिल्हाध्यक्ष ओनिल आल्मेडा यांच्या नेतृत्वात या मोहिमेला सुरुवात झाली. या वेळी ब्लॉक अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसोजा, जिल्हा व ब्लॉग पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वोटचोरी करून राज्यात निवडून आलेल्या महायुती सरकारचे पानिपत करणार असल्याचे ओनील आल्मेडा यांनी सांगितले. एकट्या नवघर माणिकपूर विभागात हजारो मतं बोगस असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या वेळी वसई विधानसभा मतदारसंघातसुद्धा वोटचोरी होत आहे. याबाबत लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन भाजप आणि महायुतीचा बुरखा फाडणार असल्याचे विजय पाटील यांनी सांगितले.
