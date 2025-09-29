सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासाठी शासनाकडे अर्ज सादर करावेत
आंदोलनातील खटले
मागे घेण्यासाठी अर्ज करा!
ॲड. आशीष शेलार यांचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या २०१ अर्जदारापैकी ७७ अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबतची शिफारस मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. यासंदर्भात लवकरच बैठक होणार असून, खटले मागे घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी केले.
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज शेलार यांच्या अध्यक्षतेत बैठक पार पडली. या वेळी महिलाविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे माफ केली जाऊ शकत नाहीत. आजी-माजी आमदार, खासदारांशी संबंधित प्रकरणांबाबत न्यायालयात निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या उपसमितीकडे आलेल्या २०१ पैकी ७७ अर्जांवर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही प्रकरणे पोलिस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील, असे शेलार यांनी सांगितले. सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागींवर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यातून त्यांची मुक्तता करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.