वर्धापन दिनी चित्रनगरीकडून सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन
चित्रनगरीकडून पूरग्रस्तांसाठी पाच लाखांची मदत
वर्धापनदिनी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांची घोषणा
मुंबई, ता. २९ : पूरग्रस्त स्थितीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. राज्यस्तरीय गणेशोत्सव स्पर्धेत चित्रनगरी उत्सव समितीला मिळालेल्या पारितोषिकाची रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल चित्रनगरीच्या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करत, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी चित्रनगरीच्या वतीने पूरग्रस्तांसाठी पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा शुक्रवारी (ता. २६) केली. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या ४८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचा शुक्रवारी ४८ वा वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये वर्धापनदिन कार्यक्रम पार पडला. या वेळी सेवा सप्ताहांतर्गत वृक्षारोपण, रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण, एन. डी. स्टुडियोचे मोबाईल ॲप व चित्रनगरीच्या डॅशबोर्डचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर उपस्थित होते.
या वेळी मनोगत व्यक्त करताना मंत्री आशीष शेलार यांनी चित्रनगरीच्या ४८ वर्षांच्या वाटचालीबद्दल उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल करत असलेल्या चित्रनगरीने बदलत्या काळानुसार नवनव्या तत्रज्ञानास आत्मसाद करण्याची गरज व्यक्त केली. चित्रनगरीच्या प्रवासात अमूल्य योगदान दिलेल्या सर्व घटकांतील चित्रकर्मीच्या कर्तृत्वाची दखल सुवर्णमहोत्सवी वर्षात घेतली जावी. चित्रनगरीचे अधिकारी व कर्मचारी यांना चित्रपट व कला या क्षेत्राविषयीचे व्यापक भान येण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशी सूचना केली. दोन वर्षांनी चित्रनगरी ५० वर्षे पूर्ण करत असताना त्यापुढील वर्षी ऑस्कर पुरस्कारालादेखील १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा योग साधून शतकमहोत्सवी ऑस्कर पुरस्काराच्या अनुषंगाने आयोजित होणारा एक कार्यक्रम आपल्या चित्रनगरीतही व्हावा, यासाठी आवर्जून प्रयत्न केले जातील. असे त्यांनी आश्वस्त केले.
या वेळी व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांनी आपल्या प्रास्ताविकात महामंडळाच्या ४८ वर्षांतील योगदानाचा आढावा घेतला. तसेच वर्तमान स्थितीत महामंडळाकडून राबविण्यात येत असलेल्या सेवा, उपक्रम, अभियानाची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांनी केले. या वेळी वर्धापनदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाबरोबरच गुणवंत कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. चित्रपताका या त्रैमासिकाच्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन मंत्री आशीष शेलार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
