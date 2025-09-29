वाहतूक पोलिस -चालक आमनेसामने
हिराघाट परिसरात वाहतूक पोलिसांची धडक कारवाई
उल्हासनगर, ता. २९ (वार्ताहर) ः शहरातील गजबजलेल्या रस्त्यांवर अचानक वाहतूक पोलिसांची धडक कारवाई सुरू झाली अन् पाहता पाहता वातावरण तापले. हिराघाट परिसरात अवैध पार्किंगवर दंडात्मक कारवाई होताच वाहनचालकांनी पोलिसांना घेराव घालत तीव्र विरोध दर्शवला. पोलिस आणि चालकांत उफाळलेल्या वादामुळे रस्त्यावर तणावाचे आणि गोंधळाचे वातावरण दिसू लागले. शहरातील वाहतूक शिस्त सुधारण्यासाठी सुरू झालेली ही मोहीम प्रत्यक्षात नवे प्रश्न निर्माण करून गेली आहे.
उल्हासनगर शहरात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी आणि अव्यवस्था लक्षात घेऊन वाहतूक विभाग सतर्क झाला आहे. प्रवीण इंटरनॅशनल हॉटेलपासून सुरू झालेल्या विशेष मोहिमेत फुटपाथ, रस्ते आणि चौकांवर चुकीच्या पद्धतीने उभ्या केलेल्या वाहनांवर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली. तथापि, ही कारवाई हिराघाट परिसरात पोहोचताच मोठा वाद निर्माण झाला. अवैध पार्किंगवर दंड आकारला जात असताना वाहनचालकांनी पोलिसांना थेट प्रश्न विचारत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या वादातून रस्त्यावर काही वेळ गोंधळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
वाहतूक पोलिसांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, की अवैध पार्किंग हीच वाहतूक कोंडीची मुख्य कारणे आहेत. दररोज तासन्तास लोकांना उशीर होतो, रुग्णवाहिका अडकतात आणि अपघाताची शक्यता वाढते. त्यामुळे कठोर कारवाई करणे अपरिहार्य झाले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले; मात्र वाहनचालकांची वेगळीच तक्रार आहे. त्यांचा आरोप आहे, की कारवाई मनमानी पद्धतीने केली जात असून, सर्वसामान्य नागरिकांना केवळ दंड आकारून त्रास दिला जात आहे. योग्य पार्किंगची सुविधा न देता थेट दंड ठोठावणे हा अन्याय आहे, असे वाहनचालकांनी सांगितले.
