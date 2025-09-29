भोंडला नृत्यातून एकात्मतेचे दर्शन
भोंडला नृत्यातून एकात्मतेचे दर्शन
अभिनेत्री रुपाली भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २९ : डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आणि श्री नवदुर्गा युवा मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित “रासरंग २०२५” उत्सवाचा भोंडला कार्यक्रम रविवारी (ता. २८) रंगला. नवरात्रीच्या सणानिमित्त पारंपरिक गरबा-भोंडला उत्सवाच्या भक्तीभाव आणि आनंदाने भरलेला हा कार्यक्रम यावर्षीही यशस्वी ठरला. या वेळी प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री रुपाली भोसले या भोंडला कार्यक्रमाच्या मुख्य पाहुणी म्हणून उपस्थित होत्या. त्यांनी महिला भगिनींसोबत उत्साहात भोंडला खेळून कार्यक्रमाचा रंग वाढवला.
भोंडला कार्यक्रमात सहभागी महिलांसाठी विविध खेळ आणि स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत रंगतदार प्रदर्शन केले. स्पर्धा विजेत्यांना सोन्याच्या नथ, पैठणी आणि गृहपयोगी वस्तू अशा आकर्षक बक्षिसांनी गौरवण्यात आले, ज्यामुळे कार्यक्रमात स्पर्धात्मक ऊर्जा आणि आनंद द्विगुणित झाला. भोंडला हा खेळ विशेषतः नवरात्रीच्या काळात साजरा केला जातो. यात महिला गटबद्ध किंवा स्वतंत्र पद्धतीने नृत्य करतात. प्रत्येक तालावर आणि संगीताच्या लयीवर त्यांनी एकत्रित नृत्य सादर करत सणाचा आनंद द्विगुणित करतात. केवळ नृत्य नव्हे तर समूहातील एकात्मता, ताळमेळ आणि उत्साह ही या खेळाची महत्त्वाची बाजू आहे.
डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून आयोजित रासरंग २०२५ गरबा उत्सवाला यावर्षी मोठ्या संख्येने गरबा रसिक उपस्थित होते. रुपाली भोसले यांनी देवीची पूजा-अर्चा केली आणि महिला-भगिनींसोबत मनमोकळा सहभाग घेत कार्यक्रमाला अधिकच ऊर्जा दिली. या उपक्रमामुळे महिलांना दैनंदिन व्यस्ततेतून वेळ काढून सांस्कृतिक सण आनंदात साजरा करण्याची संधी मिळते. व्यतिरिक्त, या उत्सवात गायन, नृत्य आणि विविध सर्जनशील स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, ज्यामुळे महिला-भगिनींच्या प्रतिभेला व्यासपीठ मिळते. रासरंग २०२५ अंतर्गत हा भोंडला कार्यक्रम सांस्कृतिक वारसा जपण्याचा आणि समाजातील महिलांच्या सृजनशीलतेला प्रोत्साहन देण्याचा महत्त्वाचा उपक्रम ठरला आहे.
