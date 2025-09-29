भरधाव कंटेनरने दोघांना चिरडले
भरधाव कंटेनरने दोघांना चिरडले
अंबरनाथमध्ये एमआयडीसी रस्त्यावर भीषण अपघात; एक जखमी
अंबरनाथ, ता. २९ (वार्ताहर) ः अंबरनाथजवळील आनंदनगर एमआयडीसी रस्त्यावर रविवारी (ता. २८) सकाळी भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगात असलेल्या कंटेनरने दुचाकीवरून ट्रिपलसीट जाणाऱ्या तीन तरुणांना जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.
वैभव सुनील जाधव, सत्यम बिंद आणि श्याम राजभर हे तीन तरुण दुचाकीवरून रविवारी सकाळी सहाच्या सुमारास दुचाकीवरून जात असताना अंबरनाथ पूर्व येथील पलेगाव डीमार्टसमोर एका भरधाव कंटेनरने जोरदार धडक दिली. ही धडकेत सत्यम आणि श्याम यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर वैभव हा गंभीररीत्या जखमी झाला. त्याच्यावर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, अपघातानंतर कंटेनरचालकाने घटनास्थळाहून पळ काढला. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात कंटेनरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून आरोपीचा शोध सुरू आहे. सत्यम आणि श्याम हे दोघे वसार गावचे रहिवासी असून त्यांच्या मृत्यूने गावात शोककळा पसरली आहे.
