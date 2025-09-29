वारा, पावसाने जिल्ह्यात नुकसानीची लाट
पालघर, ता. २९ ः जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांत पडलेल्या मुसळधार पावसासह सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अतोनात नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासन नुकसानीचा आढावा घेत असून सलग दुसऱ्या दिवशीही पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
पालघर जिल्ह्यात शनिवार (ता. २७)पासून पावसाने जोरदार मुसंडी मारली. या पावसामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ५० घरे नुकसानग्रस्त झाल्याची प्राथमिक माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिली. धरण क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडल्याने धरणे ओसंडून वाहत होती. सोमवार (ता. २९) सकाळपर्यंत मोडकसागर धरणातून १४,७९८ क्युसेक, तानसा धरणातून १७,६८४ क्युसेक, सूर्या प्रकल्पातून ६,३७७ क्यूसेक, तर कवडास आणि धामणी बंधाऱ्यातून ३७,३०३ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू होता.
आठही तालुक्यांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळल्यामुळे पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली. अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले. पश्चिम रेल्वेसह जिल्ह्यातील प्रमुख महामार्गावर वाहतूक मंदावली होती. वाडा तालुक्यात २५ जणांचे स्थलांतर करण्यात आले. विक्रमगड तालुक्यात दादडे येथील बाबूराव मोहदकर यांच्या घरावर झाड पडले, तर सारशी वैजल पाडा येथील मालजी नाखरे यांच्या घराचे छप्पर कोसळून नुकसान झाले. सुखसाळे येथील बंधू दुमाडा यांच्या घरावर झाड पडून नुकसान झाले. जव्हार तालुक्यात धाधरी परिसरात वीज पडून एक जण जखमी, शिराशी गावामध्ये वादळी वाऱ्यामुळे विजेचे खांब रस्त्यावर पडून वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. वावर वांगणी येथील पूल वाहून गेला. त्यामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजू संपर्कहीन झाल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.