छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे नेरूळमध्ये अनावरण
तुर्भे, ता. २९ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने नेरुळ सेक्टर-१ येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात शिवरायांचा सिंहासनारूढ पुतळा उभारण्यासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे यंदा विजया दशमीच्या मुहूर्तावर हा पुतळा वाजत-गाजत लोकार्पित केला जाणार आहे, असे शिवप्रेमींनी आहे. विशेष म्हणजे या लोकार्पण सोहळ्याचे संचालन महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते केले जाणार आहे, असे शिवप्रेमी विनोद पोखरकर यांनी सांगितले आहे.
नेरूळ सेक्टर-१ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावावर चौक असून, आतापर्यंत या चौकात महाराजांचा पुतळा किंवा प्रतिकृती नव्हती. मागील काही वर्षांपासून शिवप्रेमींनी येथे पुतळा बसवावा, अशी मागणी केली होती. पहिल्या टप्प्यात चौकाचे सुशोभीकरण केले गेले, तसेच आवश्यक परवानग्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाल्या. पुतळा तयार झाल्यानंतरही पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे पूर्वनिर्धारित शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर लोकार्पण होऊ शकले नाही, ज्यामुळे शिवप्रेमींमध्ये नाराजी होती. सद्यस्थितीत पुतळा सुरक्षित अवस्थेत ठेवण्यात आला असून, विजया दशमीच्या दिवशी, म्हणजे २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मावळ्यांच्या प्रतिकृतींसह लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे. या उपक्रमामुळे नेरूळ आणि नवी मुंबईतील सर्व शिवप्रेमींमध्ये उत्साह दिसून येत आहे.
