वेश्यावस्तीतून शिक्षणाचा ‘आरंभ’
वेश्यावस्तीतून शिक्षणाचा ‘आरंभ’
शोभा मूर्तींच्या केंद्रामुळे घडले हजारो विद्यार्थी
शुभांगी पाटील, तुर्भे
वेश्यावस्ती म्हटले की अनेकांची नाके मुरडली जातात. प्रतिष्ठा मलीन होवू नये म्हणून सर्वसामान्य माणसे याकडे कधीच फिरकत नाहीत; मात्र तुर्भे स्टोअरमधील के.के.आर. रोड भागातील आरंभ ज्ञान विकास केंद्राने गोरगरीब विद्यार्थ्यांना उच्चपदस्थ अधिकारी बनवले आहे.
----------------
नवी मुंबई शहरातील सर्वात मोठी वेश्यावस्ती म्हणून तुर्भे रोड येथील के.के. रोडची ओळख आहे. समाजव्यवस्थेत वेश्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तुच्छतेचा असल्याने त्यांना आयुष्यभर नरकयातना भोगाव्या लागतात; मात्र असे जीवन कुणाच्या वाट्याला येऊ नये म्हणून शिक्षणातून चांगले भवितव्य घडवावे, यासाठी आरंभ ज्ञान विकास केंद्राच्या अध्यक्ष शोभा मूर्ती यांनी सुरुवात केली. गोरगरीब मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा उद्देश मूर्ती यांचा होता; मात्र ही शाळा वेश्यावस्तीत असल्याने विद्यार्थ्यांचा अल्पप्रतिसाद मिळाला. मूर्ती यांना मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागले. १९९७ साली फक्त ४० विद्यार्थ्यांना घेऊन त्यांनी नवी सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मूर्ती यांची धडपड येथील रहिवाशांच्या लक्षात आल्यानंतर शिक्षणाच्या रोपट्याचा आज मोठा वटवृक्ष झाला आहे. विशेष म्हणजे, अनेकांचे पालक अशिक्षित असूनदेखील त्यांनी मुलांना शिक्षण घेण्यापासून कधी रोखले नाही. त्यामुळे या शाळेत शिकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरिंग, बी.एस्सी., बी.ई., शिक्षक, कॉमर्स अशा शाखांमध्ये पदवी घेऊन नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. तर काहीजण परदेशातही नोकरी करीत आहेत.
---------------------------------------------------
दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण
- संस्थेमार्फत छोटा शिशूमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून पुढील वर्गाचे प्रवेशसुद्धा संस्थाच करून देत आहे. अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांची संख्या अधिक असल्याने दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण सुरू केले.
- शिक्षण घेणारे विद्यार्थी संस्थेतील इतर मुलांना शिकवण्यासाठी दिवसातील दोन तास देत आहेत. त्यामुळे संस्थेसोबतचा जिव्हाळा घट्ट झाला आहे. तसेच सर्वसामान्य मुलांसह वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांची मुले शिक्षण घेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.